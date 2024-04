Kaleen rockt den ESC mit Hoermanseder

Mit Modeschau auf Stimmenfang! Unsere ESC Queen Kaleen setzt auch in Punkto Fashion Akzente

Fashion Queen: 12 Points! Bei den Song Contest Wetten liegt unsere Kaleen mit dem heißen Dancefloor Kracher We Will Rave bereits auf Platz 10. In Punkto Mode ist sie schon jetzt absolute Spitze. Oscar-Reife Red-Carpet-Show bei den ersten, für den Stimmenfang so wichtigen Song Contest Partys.

„Das ist eine tolle Möglichkeit meinen Mädchentraum auszuleben. Einmal auch Barbie zu spielen,“ erklärt Kaleen im ÖSTERREICH-Interview ihre Dauer-Mode-Schau. „Ich nütze dafür alle unterschiedliche Präsentationsmöglichkeiten und versuche auch mit der Mode zu glänzen. Denn jedes Bild zählt!“



Wie wahr: Zog Kaleen bei der „PrePartyES“ in Madrid in einer waffenscheinpflichtigen orangene Leder-Corsage alle Blicke auf sich, so mischte sie dann London gleich als heiße Space-Barbarella auf. Mit verboten hohen weißen Overknees, einem tiefgeschnittenen bunten Höschen samt rafifnierten Schnallen und zwei großen Herzen über dem Rosa Latex-Bustier.

Beide Outfits ein Hammer. Und beide von Stardesignerin Marina Hoermanseder auf Kaleens Leib geschneidert. Eine Kombi mit der am 9. Mai die ESC-Quali in Malmö zu knacken sein sollte. Damit unsere Kaleen auch beim großen Finale am 11. Mai Akzente setzen kann!