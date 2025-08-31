Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Christoph Waltz
© Getty

"Frankenstein"-Film

Christoph Waltz in Venedig: "CGI ist für Verlierer"

31.08.25, 11:44 | Aktualisiert: 31.08.25, 15:53
Teilen

Guillermo del Toros neue "Frankenstein"-Adaption verzichtet auf Computereffekte - Weltpremiere zeigt den Wissenschafter als das wahre Monster

Die Zeit der Monster mit flachem Kopf, Bolzen im Nacken und schweren Stiefeln ist vorbei: Die Weltpremiere der Neuverfilmung von Mary Shelleys Klassiker "Frankenstein" durch Guillermo del Toro bei den laufenden Filmfestspielen von Venedig zeigt ein sensibles Wesen, das sich nach Zuneigung sehnt, stattdessen aber mit Hass konfrontiert wird. "Viele der optischen Umsetzungen der Kreatur erinnern fast an Unfallopfer, aber ich wollte Schönheit", so Del Toro am Samstag.

Christoph Waltz

Christoph Waltz

© Hersteller

Del Toro hat selbst das Drehbuch zur Geschichte von Victor Frankenstein (Oscar Isaac), einem arroganten Wissenschafter, geschrieben, der aus fremden Körperteilen eine Kreatur zusammensetzt und diesen sanften Riesen (Jacob Elordi) zum Leben erweckt. In diesem "Frankenstein" geht es diesmal um den Missbrauch moderner Technologien, auch wenn er beim Schreiben nicht an KI gedacht habe, betont Del Toro. "Ich habe keine Angst vor künstlicher Intelligenz. Ich habe Angst vor natürlicher Dummheit, die viel häufiger vorkommt", so der Starregisseur: "Wir leben in einer Zeit des Terrors und der Einschüchterung. Und die Antwort, zu der auch die Kunst gehört, ist Liebe."

Christoph Waltz: "CGI ist etwas für Verlierer"

Christoph Waltz

Christoph Waltz

© Getty

Del Toro verzichtet weitgehend auf computergenerierte Spezialeffekte und baute stattdessen aufwendige Kulissen für sein Schauspielerteam, zu dem nicht zuletzt die beiden österreichischen Hollywoodexportschlager Christoph Waltz und Felix Kammerer gehören. "Wenn man sie (die Schauspieler) in ein echtes Labor mit echten Fenstern, mit echter Höhe und mit echten riesigen Batterien steckt, reagieren sie auf einen anderen Schauspieler", sagte er. "CGI ist was für Verlierer", fügte Waltz in Venedig hinzu.

Felix Kammerer und Christoph Waltz

Felix Kammerer und Christoph Waltz

© Getty

Del Toro, bekannt für sein ganz eigenes Amalgam aus Fantasy und Horror in Filmen wie "Pans Labyrinth", sagte, er sei seit seiner Kindheit von Mary Shelleys 1818 veröffentlichtem Roman besessen und habe schon immer auf eine eigene Verfilmung gehofft. "Ich wollte nicht, dass man das Gefühl hat, einen Klassiker zu sehen, der mit Ehrfurcht interpretiert wird, sondern etwas, das jetzt lebendig ist", sagte er über die menschliche Nacherzählung der Horrorsaga, in der der Wissenschafter als das wahre Monster erscheint. "Wie lebt man mit einem gebrochenen Herzen? Oft entsteht daraus Grausamkeit", sagte Isaac über seine Figur. "Frankenstein" dürfte im Oktober in die heimischen Kinos kommen, bevor er im November hinter der Paywall von Netflix verschwindet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden