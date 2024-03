× Er wird jetzt im Kino zum Boss!

Jeremy Allen White, der schon in TV-Serien wie "Shameless" oder "The Bear" begeisterte, wird jetzt zum "Boss". Im der Film-Bio "Deliver Me From Nowhere" spielt er Bruce Springsteen.

Von der Kultserie „The Bear“ zum Boss! Jeremy Allen White (33) soll in einem neuen Film über Bruce Springsteen die Hautrolle übernehmen. Das berichtet das Branchenblatt Deadline Hollywood.

© Getty Images ×

Beruhend auf dem Warren Zanes’ Buch "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska" soll der Film "Deliver Me From Nowhere" unter der Regie von Scott Cooper ("Crazy Heart") die Aufnahmen um das Springsteen Album „Nebraska“ aus dem Jahr 1982 auf die große Leinwand bringen. Der Boss und sein langjähriger Manager Jon Landau, berühmt für den 1974er Spruch "Ich habe die Zukunft des Rock N' Roll gesehen und ihr Name ist Bruce Springsteen“ sind als Produzenten dabei.

© Hulu

© Hulu ×

Für Jeremy Allen White, der bereits als Phillip "Lip" Gallagher in der Comedy-Serie "Shameless" die Fans begeisterte und für die Restaurant-Drama-Serie "The Bear" den Primetime Emmy Award, zwei Golden Globes und gleich Screen Actors Guild Awards einfuhr ist es nach Auftritten in u.a "The Iron Claw" oder "The Rental" die erste große Hollywood-Hauptrolle.