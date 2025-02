"Fast & Furious"-Star mit 61 Jahren gestorben

Peter Navy Tuiasosopo, der vor allem für seine Rolle im Film „Street Fighter“ aus dem Jahr 1994 bekannt ist, ist im Alter von 61 Jahren verstorben.

Der Schauspieler Peter Navy Tuiasosopo, bekannt für seine Rollen in New Girl, Street Fighter, Magnum P.I. und Fast and the Furious ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

TMZ berichtet, dass Peter in Phoenix, Arizona, an Herzkomplikationen starb. Seinen Tod gab seine Familie am Montagabend bekannt, wobei sein Sohn Manoah Peter Tuiasosopo eine emotionale Erklärung auf Facebook verfasste.

„Mein Vater hat ein erstaunliches Leben geführt und seine Wirkung hört hier keineswegs auf. Wir werden im Geiste weiterhin mit ihm leben, und so traurig wir auch sind, er ist zweifellos im Himmel mit seinen Brüdern, Schwestern, Eltern, seiner Tochter und Jesus und hat keine Schmerzen mehr. Seine Stärke, Liebe, Mitgefühl und Güte werden für immer spürbar sein.“

Zahlreiche Rollen

Tuiasosopo begann seine Schauspielkarriere 1991 und machte sich schnell einen Namen, indem er 2021 in der Neuauflage von Magnum PI, Mayans MC, New Girl, Black-ish, Ray Donovan und NCIS auftrat. Seine bemerkenswerteste Rolle war die der E-Honda im Film Street Fighter aus dem Jahr 1994, in dem Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen und Raul Julia die Hauptrollen spielten.

Über „Street Fighter“ hinaus war Tuiasosopo in zahlreichen Hollywood-Blockbustern zu sehen, darunter „Fast and the Furious“, „Drei Engel für Charlie“, „The Scorpion King“, „BASEketball“ und „Austin Powers: Goldmember“.