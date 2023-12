"Hades": Profi-Kampfsportler und Profi-Gangster mischt das Kino auf

Anoushiravan Mohseni mischte jahrelang Wien auf. Als Profi-Kampfsportler und Profi-Gangster! Der neue Kino-Film "Hades" zeigt jetzt seine (fast) wahre Geschichte.

„Wer in der Unterwelt nach oben will, braucht Hirn und große Fäuste. Wer aber das Leben überstehen will, braucht ein noch größeres Herz.“ Ab heute zeichnet Hades im Kino „die fast wahre Geschichte“ des Wiener Profi-Kampfsportlers und Profi-Gangsters Reza (Anoushiravan Mohseni). Reza, der als zehnjähriger Bub mit seiner Mutter und dem Bruder während des Ersten Golfkrieges aus wohlhabenden Verhältnissen von Teheran nach Wien flüchten musste und dort in eher prekären Verhältnissen leben muss, schlägt sich im wahrsten Sinne durch: Erfolgs-Karriere im Kampfsportarten. Bis zum Europa- und Weltmeister-Titel. Und kleinere und größere Gaunereien. Vom ersten Fahrraddiebstahl bis zum brutalen Handlanger von Unterweltboss Milan (Tim Seyfi). Geld eintreiben und Leute verdreschen inklusive.

© Constantin Film ×

© Constantin Film ×



Eine gefährliches Doppelleben, das just von seiner neuen Liebe, der Studentin Beatrice (Alma Hasun), mit der er nach einem letzten großen Coup die Flucht nach Kanada plant, an Polizei-Inspektor Czermak (Aaron Karl) verraten wird. Nach Spektakulärer Festnahme landet Reza im Gefängnis, wo er beginnt seine kriminellen Wurzeln zwar nicht zu vergessen, aber sich von ihnen zu lösen.

© Constantin Film ×

© Constantin Film ×



Hades ist die eben fast wahre Geschichte von Anoushiravan Mohseni, der nicht nur am Drehbuch beteiligt war, sondern nach ersten Filme-Erfolgen wie Der letzte Tanz oder Taktik an der Seite von Harald Krassnitzer nun auch die Hauptrolle spielt. Realisiert von Vorstadtweiber-Produzent Oliver Auspitz und mit 865.000 Euro vom Filminstitut gefördert konnte dafür auch Désirée Nosbusch für eine Gastrolle gewonnen werden.

Hier sehen Sie den Trailer von "Hades - eine (fast) wahre Geschichte":