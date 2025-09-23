Alles zu oe24VIP
Richard Lugner mit seinem Gast, Claudia Cardinale
© APA/BARBARA GINDL

Mit 87 Jahren

Lugner-Stargast und Film-Ikone Claudia Cardinale gestorben

23.09.25, 22:42
Die französisch-italienische Kino-Legende Claudia Cardinale ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Film-Ikone war im Jahr 2002 der Stargast von Richard Lugner beim Opernball.

Die Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Die Filmdiva starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours nahe Paris, wie ihr Agent Laurent Savry der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. 

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale hier beim 5. Wiener Filmball im März 2014. Sie wurde mit dem Filmball Vienna Award ausgezeichnet.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Die in Tunis geborene französisch-italienische Schauspielerin spielte in mehr als 150 internationalen Filmen. Sie galt als Muse von Filmemachern wie Luchino Visconti und Federico Fellini und als Kino-Ikone der 1960er Jahre. 

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale in einem Werbeporträt zum Film "Es war einmal im Westen" (1968). Der Western unter der Regie von Sergio Leone (1929–1989) zeigte Cardinale in der Rolle der "Jill McBain".

© Getty Images

Claudia Cardinale war 2002 der Stargast von Richard Lugner beim Wiener Opernball.

Mehr Infos in Kürze ...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

