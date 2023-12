"Maestro"-Premiere: Bradley Cooper zeigt seine süße Tochter & sie sieht aus wie...

Bei der Premiere seines neuen Films "Maestro" kam Cooper mit seiner Tochter Lea.

Noch vor der Premiere hat dieser neue Film von Bradley Cooper (er führt Regie und spielt die Hauptrolle) für Wirbel gesorgt.

Wirbel um Nase

Es hatte mancherorts Irritationen gegeben, weil Cooper den jüdischen Komponisten mit einer Prothese verkörpert, die seine Nase vergrößert. Einige Menschen sahen darin jüdische Stereotype bedient. Die Familie Bernstein verteidigte Cooper und den Film in einem Statement. "Es ist zufällig wahr, dass Leonard Bernstein eine schöne, große Nase hatte. Bradley entschied sich für Make-up, um seine Ähnlichkeit zu vergrößern, und wir haben damit absolut kein Problem."

Sieht aus wie er

Doch bei der großen Premierenfeier des Filmes in L.A. hatten alle nur Augen für eine kleine Dame: Bradley Coopers sechs Jahre alte Tochter Lea! Die begleitete den stolzen Papa am roten Teppich, strahlte und fühle sich sichtlich wohl. Besonders herzig: Lea sieht mit ihrem breiten Grinser und den strahlend blauen Augen aus wie ihr Daddy! Ganz wie die Mama es immer macht (Model Irina Shayk , von der Cooper seit einiger Zeit getrennt ist) setzte Lea zu diesem Anlass auch auf ein stylisches Outfit. Sie trug Dolce und Gabbana und roten Lippenstift. Wie ein richtiger kleiner Filmstar wirkte sie; in Maestro spielt Lea eine erste kleine Rolle.

Noch dabei bei der Premiere: Lady Gaga, Carey Mulligan (die eine Hauptrolle im Film spielt) oder Maya Hawke ("Stranger Things").