Rätsel um Tod: Polizei gibt Update zu Gene Hackman

Der Tod von Hollywood-Legende Gene Hackman (95) und seiner Frau Betsy (65) Arakawa bleibt rätselhaft. Die Polizei gibt nun ein Update.

Der zweifache Oscar-Preisträger und seine Frau wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico aufgefunden. Als die Sheriffs in das Haus eintraten, soll die Türe leicht geöffnet gewesen sein.

Wie die Polizei nun bekanntgab, starb Hackman an einer natürlichen Todesursache, der 95-Jährige litt an Herzproblemen und war fortgeschritten an Alzheimer erkrankt.

Auch Frau starb natürlichen Tod

Seine Ehefrau Betsy Arakawa (65) starb an einem Hantavirus-induziertes kardiopulmonales Syndrom, was ebenfalls eine natürliche Todesursache darstellt.

Neben dem Ehepaar wurde auch ein toter Hund entdeckt, während zwei weitere Hunde überlebten. Die Gasleitungen des Hauses wurden überprüft, ergaben jedoch keine Hinweise auf ein Leck. "Äußere Verletzungen" konnte die Polizei ebenso keine feststellen.