"Spider-Man" Tom Holland gibt nach Unfall am Set Entwarnung
© getty

Gehirnerschütterung

"Spider-Man" Tom Holland gibt nach Unfall am Set Entwarnung

28.09.25, 14:09
Schreckmoment am "Spider-Man"-Set: Tom Holland erlitt eine Gehirnerschütterung – und meldet sich jetzt selbst mit einer beruhigenden Botschaft an seine Fans

Tom Holland (29) befindet sich nach seinem Unfall bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" auf dem Weg der Besserung. Der Schauspieler hatte vergangene Woche eine leichte Gehirnerschütterung erlitten, wie der "Hollywood Reporter" berichtete.

Nur einen Tag später zeigte sich Holland bereits wieder in der Öffentlichkeit – bei einer Veranstaltung seiner Wohltätigkeitsorganisation "The Brothers Trust", die er gemeinsam mit seinen Brüdern Sam, Harry und Paddy leitet. Auch Verlobte Zendaya (29) war im Londoner Auktionshaus Christie’s mit dabei.

Zendaya und Tom Holland.
© Hersteller

In einem Instagram-Post schrieb Holland nun: "Es tut mir leid, dass ich früh gehen musste, aber ich fühle mich besser und bin auf dem Weg der Besserung." Außerdem dankte er seinem Vater, der nach seiner Abreise die Moderation übernommen habe – "die Show wurde dadurch deutlich lustiger", kommentierte er mit einem lachenden Emoji.

Tom Holland
© Hersteller

Die Dreharbeiten zu "Brand New Day" wurden Medienberichten zufolge nur kurz unterbrochen. Für Holland ist es bereits der vierte Solo-Auftritt als Peter Parker. An seiner Seite werden neben Zendaya auch Jacob Batalon (28) und Jon Favreau (58) wieder vor der Kamera stehen. Neu im Cast sind unter anderem Liza Colón-Zayas (53) aus The Bear, Stranger Things-Star Sadie Sink (23) sowie MCU-Veteran Mark Ruffalo (57). Auch Michael Mando (44) und Jon Bernthal (49) gehören zur Besetzung.

Der Kinostart des Films ist für Juli 2026 geplant.

