Star-Wars-Star schmauste Schnitzel beim Plachutta
Wien-Besuch

Star-Wars-Star schmauste Schnitzel beim Plachutta

28.10.25, 22:06
Prominenter Besuch in Wien: Hollywood-Star Adam Driver (41) hat am vergangenen Wochenende ganz spontan im Plachutta-Stammhaus in Hietzing vorbeigeschaut. 

Zuvor hatte der Schauspieler, der derzeit für Dreharbeiten in Budapest weilt, das Schloss Schönbrunn besichtigt – und offenbar Appetit auf österreichische Hausmannskost bekommen.

Im Traditionslokal ließ sich der US-Star, bekannt aus Filmen wie Star Wars, Marriage Story und House of Gucci, das berühmte Wiener Schnitzel schmecken. Christoph Plachutta und das Team vor Ort freuten sich sichtlich über den unerwarteten Gast – ein gemeinsames Erinnerungsfoto durfte dabei natürlich nicht fehlen.

„Wir haben uns sehr über den Besuch gefreut“, heißt es vom Restaurant. Und wer weiß – vielleicht schaut Adam Driver bei seinem nächsten Wien-Trip wieder vorbei.

