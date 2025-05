× Tom Cruise: Frühstart für “Mission Impossible”

Kino-Wunder! In den USA startet der neuen Tom Cruise Film “Mission Impossible: The Final Reckoning” erst nächstes Wochenende. Bei uns ist er schon ab heute zu sehen. Dank „Preview Trick“

Am Dienstag war die Weltpremiere in Cannes. Mit einem unglaublichen Fan- und Paparazzi-Hype um Tom Cruise und fünf Minuten Standing Ovations. Schon heute Samstag, und somit ganze 6 Tage vor dem US-Start, können Sie seine letzte „Mission Impossible“ bei uns im Kino sehen. Cruise legt mit dem 8. und letzten Film “The Final Reckoning” nämlich einen Frühstart hin und zeigt den Sommer-Blockbuster schon vor dem ja erst für Mittwoch (21.Mai) angesetzten offiziellen Kinostart als Previews. Die allererste Vorführung läuft schon um 14 Uhr im Wiener Village Cinema.

Mit dem 170-minütigen Action-Thriller, der auch Rückblenden auf vergangene Missionen zeigt, liefert Cruise seinen allerletzen Einsatz als James-Bond-würdiger Geheimagent Ethan Hunt. Die Story startet nur zwei Monate nach dem 2023er Film „Dead Reckoning Teil Eins“. Der Bösewicht Gabriel (Esai Morales) bedroht die Welt mit der KI-Superwaffe "Entität". Will damit die Atomwaffen-Arsenale des Globus unter Kontrolle zu bringen. Nur Ethan Hunt (Cruise) kann ihn stoppen. Er muss an den Quellcode der KI kommen, der 2012 mit einem russischen U-Boot in der Beringsee versenkt wurde. Nur so kann er das von Computerexperte Luther (Ving Rhames) entwickelte Gegenmittel einspeisen und die KI besiegen.

Alles mit einem Action- und Stunt-Feuerwerk der Sonderklasse: Auch kopfüber an einem gelben Propeller-Flugzeug hängend und mit gefährlichen Kampfszenen.Die ersten Kritiken sind verheißungsvoll: „Ein Triumph“, „Episch“, „Wahnsinn“ heißt es da. Der Mission Impossible Kassenrekord vom „Dead Reckoning Teil Eins“ (571 Millionen Dollar) wird wohl übertroffen werden.