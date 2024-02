König Charles hat Krebs: Jetzt spricht Prinz William

Bei König Charles III. ist Krebs diagnostiziert worden. Jetzt hat sich erstmals sein Sohn Prinz William (41) dazu geäußert.

Am Montag verlautbarte der Buckingham Palast, dass König Charles III. Krebs hat. Es sei kein Prostata-Krebs, betonte man in der Aussendung. Welche genaue Form der Erkrankung beim Monarchen diagnostiziert wurde, blieb geheim. Nach der Schocknachricht reiste sein Sohn Prinz Harry (39) von den USA nach Großbritannien, um seinen Vater Charles zu sehen. Prinz William ging zunächst nicht an die Öffentlichkeit. Seine Ehefrau Prinzessin Kate, musste sich erst Mitte Januar einer Operation am Unterleib unterziehen. Er ist momentan sehr auf seine Familie fokussiert. Am Mittwochabend schließlich nahm auch er Stellung zur Krebserkrankung seines Vaters.

Bei der Ankunft zu einer Charity-Gala, sagte William im Namen seiner Familie, britischen Medien zufolge: "Wir wissen die Herzlichkeit aller sehr zu schätzen." 41-jährige Royal schüttelte Hände und bedankte sich für die Anteilnahme.

Prinz Harry verbrachte kaum 24 Stunden in seiner britischen Heimat – er soll inzwischen schon wieder auf dem Weg zurück zu seiner Frau Meghan und den beiden Kindern sein.