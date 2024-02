Nach nur 24 Stunden: Prinz Harry verlässt Großbritannien

Prinz Harry verlässt Großbritannien nach 24 Stunden in London wieder in Richtung Kalifornien.

Nach der schockierenden Krebs-Nachricht von König Charles III., eilte Prinz Harry aus den USA direkt nach London. Medienberichten zufolge soll er während seinem Aufenthalt 45 Minuten mit seinem Vater gesprochen haben.

Elf Stunden Flugzeit in eine Richtung nahm der 39-Jährige dafür auf sich. Heißt: Er war beinahe genauso lange in der Luft, wie in seiner Heimat. "Sie hatten ein kurzes Treffen bevor der König und Camilla zum Buckingham Palast gefahren wurden", bestätigte ein Sprecher der Royals.

Der Grund, warum das erste Treffen seit dem Begräbnis von Queen Elizabeth II., vor zwei Jahren so kurz ausfiel, soll laut Daily Mail, der gewesen sein, dass Charles nach dem anstrengenden Ereignissen von Montag schon zu müde war. Allerdings soll sich der König trotz der Hiobsbotschaft nichts anmerken lassen. "Wenn man nicht wüsste, was los ist, würde man nicht ahnen, in welcher Verfassung er ist", wird der Palast-Insider zitiert.

Kein Treffen mit William

Stille hingegen herrscht weiterhin zwischen Harry und seinem Bruder, Prinz William. Der Thronfolger hatte seinen ersten Auftritt nach der Erkrankung von Charles, wo er seinen Vater vertreten musste. Die restliche Zeit kümmert er sich um seine Frau Kate, die sich derzeit immer noch von der Bauch-OP vor einigen Wochen erholt.

Berichten zufolge, soll Harry auch auf eine Versöhnung mit William gehofft haben. Diese blieb vorerst jedoch aus. Der große Bruder ist in den nächsten Wochen als Vertreter der Monarchenfamilie gefordert, während König Charles die wichtigsten Agenden aus dem Büro auch weiter ausüben wird.