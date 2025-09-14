Andreas Vitasek eröffnet "Kabarett am See"-Festival

"Spätlese" im Gemeindekeller von Oggau sorgte für herzliche Lacher im Publikum

Mit einer fulminanten Eröffnung startete am Freitag, 12.09., das burgenländische Kabarettfestival „Kabarett am See“ in Oggau. Altmeister und Güssing-Intendant Andreas Vitasek präsentierte eine ganz besondere „Spätlese“ und begeisterte das Publikum im ausverkauften Gemeindekeller.

Andreas VItasek mit Flo & Wisch © Lepsifoto

Die Intendanten Flo und Wisch freuten sich über den ganz besonderen Auftakt ebenso wie über die große Nachfrage nach Tickets. Nicht entgehen ließen sich das Spektakel der frühere Landtagspräsident Robert Hergovich sowie die Bürgermeisterin von Mörbisch, Bettina Zentgraf, ihr Amtskollege aus Oggau, Hausherr Thomas Schmid und Vizebürgermeister Harald Zinkl.

Am zweiten Wochenende übersiedelt das Festival erstmals nach Mörbisch, wo unter anderem Stermann und Grissemann gastieren.