Auch Josh. muss Konzerte wegen Krankheit absagen

Auf Facebook teilt Musiker Josh seinen Fans mit, dass er seine bevorstehenden Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen muss.

Absage-Flut in der österreichischen Musikszene: Nachdem zuerst Wolfgang Ambros aufgrund einer bakteriellen Infektion seine bevorstehenden Konzerte absagen musste, cancelt nun auch der vierfache Amadeus-Gewinner Josh. seine bevorstehenden Auftritte "aus gesundheitlichen Gründen".

"Ihr Lieben! Aus gesundheitlichen Gründen muss ich die Konzerte in Gols am 12.8. und beim Taubertalfestival am 14.8. leider absagen. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut und es tut mir wirklich leid, euch enttäuschen zu müssen", kommentiert Josh. auf Facebook.