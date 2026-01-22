Reality-Star Verena Kerth strahlt in Kitzbühel mit neuem Look

Bei der "Kitz Legends Night" zeigte sich Verena Kerth mit neuer Frisur

Ende Dezember 2025 zeigte sich Verena Kerth noch mit mittellangen, platinblonden Haaren im Kitzbühel-Urlaub. Jetzt legt das Reality-Sternchen in Sachen Styling noch einmal nach.

Zwischen zwei Ski-Aufenthalten liegen nur wenige Wochen, doch optisch hat sich bei Verena Kerth einiges getan. Während sie Ende Dezember noch mit schulterlangem Haar und leichtem Ansatz auffiel, präsentiert sie sich nun mit deutlich längerer Mähne.

Selbe Kulisse, neue Haare

Die Kulisse ist vertraut, der Look jedoch ein anderer. Die Haare der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin reichen nun bis zur Mitte des Oberkörpers. Verantwortlich dafür sind neue Extensions, die der Frisur zusätzlich mehr Länge verleihen.

Verena Kerth © Fuhrich

Neben der Länge wirkt auch die Farbe verändert. Das Platinblond erscheint heller sowie kühler und unterstreicht den auffälligen Signature-Look des Reality-Stars. Der neue Style hebt sich klar von den Bildern aus dem Dezember ab. Bei der "Legends Night" war Kerth mit ihrem Look jedenfalls der Hingucker des Abends. Das Hahnenkamm-Wochenende wird sie allerdings nicht in der Gamsstadt verbringen. "Ich bin nur zu dieser einen Party gekommen, da ich am Freitag leider weg muss. Ich moderiere gemeinsam mit Olivia Jones am Samstag die After-Dschungel-Sendung", erklärt sie gegenüber oe24.

Verena Kerth mit oe24-Reporter René Wastler © Fuhrich

Begeisterte Reaktionen der Fans

Die Veränderung kommt bei ihren Followern gut an. In den Kommentaren zeigen sich Fans begeistert und vergleichen Verena Kerth sogar mit Popstars. Ein Fan schreibt: "Jetzt bist du die deutsche Christina Aguilera."