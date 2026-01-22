Alles zu oe24VIP
Taylor Swift
Große Ehre

Taylor Swift wird in Songwriters Hall of Fame aufgenommen

22.01.26, 09:57
Superstar wird gemeinsam mit Kiss-Mitgliedern Gene Simmons und Paul Stanley sowie mit Alanis Morisette gewürdigt

Superstar Taylor Swift wird in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Die 36-Jährige wird dieses Jahr gemeinsam mit den Kiss-Mitgliedern Gene Simmons und Paul Stanley sowie der kanadischen Sängerin Alanis Morissette ("Ironic") gewürdigt, teilte die Organisation mit.

Taylor Swift
"Taylor Swift ist vielleicht die bekannteste Singer-Songwriterin ihrer Generation und verfügt über eine einzigartige Begabung", schreibt die Hall of Fame über die 14-fache Grammy Gewinnerin. "Swifts Fähigkeit, sich als Songwriterin zu verwandeln" sei "Teil ihrer Superkraft als Songwriterin".

Taylor Swift wird in Songwriters Hall of Fame aufgenommen
In einer Reihe mit Cyndi Lauper, Mariah Carey und David Bowie

Offiziell wird Swift mit insgesamt acht weiteren Künstlern im Juni bei einer Gala in New York in die Ruhmeshalle der Songwriter aufgenommen. Die Popsängerin schrieb schon als Teenager ihre Lieder selbst und stellt mit ihren Alben regelmäßige Chart-Rekorde auf.

Taylor Swift wird in Songwriters Hall of Fame aufgenommen
Die 1969 gegründete Songwriters Hall of Fame ehrt eigenen Angaben zufolge diejenigen, "deren Werk ein Spektrum der beliebtesten Songs aus dem Songbuch der weltweiten Popmusik repräsentiert". Zu ihren Mitgliedern gehören bereits Stars wie Cyndi Lauper, Missy Elliott, Mariah Carey, Pharrell Williams oder David Bowie.

