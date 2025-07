Brick: Deutscher Netflix-Streifen stürmt Charts

In ganzen 48 Ländern ist der Film derzeit auf Platz eins zu finden.

Tim (Matthias Schweighöfer) und Olivia (Ruby O. Fee) wohnen in einem Wohnhaus, dessen Fassade derzeit renoviert wird. Beide haben sich nach der Totgeburt ihrer Tochter emotional auseinander gelebt, sie beschließt, sich von ihm zu trennen.

Eingeschlossen

Doch die gemeinsame Wohnung verlassen kann Olivia morgens nicht - denn die Tür ist plötzlich zugemauert. Genauso wie die Fenster. Von einer mysteriösen, schwarzen, undurchdringlichen Wand. Eingeschlossen, ohne Handyempfang und fließendes Wasser sitzen die beiden fest und werden zunehmend nervös.

Tim und Olivia kämpfen sich zu ihren Nachbarinnen und Nachbarn durch - gemeinsam versuchen sie, das Geheimnis der Mauer zu lösen und einen Weg in die Freiheit zu finden. Mit von der Partie ist auch der Wiener Shootingstar Murathan Muslu.

© Sasha Ostrov / Netflix

Nur wenige Tage nach dem Release am 11.7. ist "Brick" mit Stand 14.7. in 48 Ländern, in denen Netflix gestreamt werden kann, auf Platz 1 zu finden!