Bühne frei für Filmfestival Kitzbühel

Von nostalgischem Autokino über heitere Komödien bis zum stimmungsvollen „Kino am Berg“ – das Filmfestival Kitzbühel bringt in den Sommermonaten ein vielseitiges Filmprogramm an außergewöhnliche Orte der Region

Der Sommer 2025 steht ganz im Zeichen des Freiluftkinos. Das Filmfestival Kitzbühel startet mit einem abwechslungsreichen Programm in die heiße Jahreszeit und bringt Filmbegeisterten erneut Filmgenuss unter freiem Himmel. Ob im Stadtpark, im Autokino am Fleckalmbahnparkplatz oder auf der Sonnenterrasse am Kitzbüheler Horn – die cineastische Vielfalt verspricht unvergessliche Sommerabende.

Filmfestival Kitzbühel © BrauerPhotos G.Nitschke ×

Den Anfang macht am Donnerstag, 19. Juni 2025, die beliebte „Komödie in der Stadt“, die diesmal unter freiem Himmel im Stadtpark Kitzbühel stattfindet. Gezeigt wird der österreichisch-deutsche Film „80 PLUS“ von Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, mit Margarethe Tiesel und Christine Ostermayer in den Hauptrollen. Die Schauspielerin Margarethe Tiesel wird ebenfalls vor Ort anwesend sein.

Filmfestival Kitzbühel © BrauerPhotos G.Nitschke ×

Am 11. und 12. Juli 2025 verwandelt sich der Fleckalmbahnparkplatz erneut in ein nostalgisches Autokino. Am Freitag, 11. Juli 2025, wird „Like A Complete Unknown“ von James Mangold gezeigt, mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Der Film erzählt die Geschichte der frühen Jahre von Bob Dylan – seinem Aufstieg in der New Yorker Folk-Szene der 1960er Jahre. Dabei wird der innere Konflikt eines jungen Künstlers spürbar, der zwischen Authentizität und öffentlicher Erwartung schwankt.

Der zweite Abend steht im Zeichen des Publikums: Die Facebook-Community des Filmfestivals stimmt über den Film ab – die Auswahl wird in Kürze bekannt gegeben. Noch kann mitentschieden werden: Das Festival lädt alle Filminteressierten ein, ihre Stimme online abzugeben.

Filmfestival Kitzbühel © BrauerPhotos G.Nitschke ×

Zum krönenden Abschluss des Sommers lädt das Filmfestival Kitzbühel am Freitag, 22. August 2025, zum „Kino am Berg“ auf die Sonnenterrasse des Alpenhauses am Kitzbüheler Horn. Film ab! heißt es auf 1.670 Metern Seehöhe, umgeben von beeindruckender Naturkulisse. Der gezeigte Film bleibt vorerst noch ein cineastisches Überraschungsei. Die Bergbahn fährt bis 20:00 Uhr, nach dem Film bringt ein Shuttle die Besucher bequem zurück ins Tal.