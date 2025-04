Chimamanda Ngozi Adichie hat viele Jahre an ihrem Roman geschrieben.

Die in Nigeria geborene und dort sowie in den USA lebende Autorin Chimamanda Ngozi Adichie ist längst ein Star der zeitgenössischen Literatur. Ihre Werke wie Americanah oder Blauer Hibiskus wurden in 55 Sprachen übersetzt und für zahlreiche renommierte Preise nominiert. Sie gilt als wichtige Vertreterin afrikanischer und feministischer Literatur, Popsuperstar Beyoncé sampelte einen Satz von Adichie für einen Track: "Feminist (in): Eine Person, die an die politische, soziale und wirtschaftliche Gleichheit der Geschlechter glaubt."

Mehr zum Thema

Maiwald: "Eine einsame Bucht ist für Italiener der Horror!"

Nun wurde das neue Buch der Schriftstellerin veröffentlicht: "Dream Count". Darin dreht sich alles um vier Frauen in unterschiedlichen Lebensrealitäten. Was sie eint, sind ihre Träume, Vorstellungen vom Leben.

© Manny Jefferson ×

Lebensrealitäten

Adichie fühlt sich in die Leben von Anwältin Zikora, die ihrer Mutter längst nicht mehr nahe ist, ein, sie denkt sich in Bankerin Omelogor, die mit Korruption umzugehen hat, oder in Reiseschriftstellerin Chiamakmaka, die irgendwann ihren Weg nicht mehr erkennen konnte. Kadiatou wiederum muss sich nach einer schweren Belästigung einem entwürdigenden Prozedere stellen.

© S. Fischer

Universelle, menschliche Erfahrungen

"Dream Count" handelt von den Träumen, die sich über Zeit und Raum spannen können, von universellen Erfahrungen als Mensch, von Zweifeln und Liebe. Große, dringende Empfehlung!