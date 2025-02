Dirigent Edward Gardner entschuldigte sich bei Chor in Neapel

Edward Gardner, Dirigent des London Philharmonic Orchestra, hat sich beim Chor des namhaften Teatro San Carlo in Neapel entschuldigt, nachdem er vom Opernhaus angezeigt worden war.

Er hatte in einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Times" behauptet, dass die Mitglieder des Chores des San Carlo-Theaters zweier "rivalisierenden mafiösen Familien" angehören.

"Ich möchte mich bei den Künstlern des Theaterchors San Carlo in Neapel für meine jüngsten Äußerungen in einem Interview entschuldigen. Ich habe tiefen Respekt und aufrichtige Wertschätzung für den Chor und jedes seiner Mitglieder", heißt es in einem Schreiben Gardners, der von italienischen Medien am Montag veröffentlicht wurde.

Gardner zog Aussage zurück

"Kurz vor meiner Ankunft in Neapel wurde ich über eine Schlägerei zwischen zwei Chorkünstlern vor dem Theater informiert, die dazu führte, dass einer von ihnen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ich war von dieser Nachricht sehr überrascht. Es war jedoch keineswegs meine Absicht, dem Chor Verbindungen zur Mafia zu unterstellen, und ich ziehe diese Aussage gerne zurück", so Gardner. Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi, der auch Präsident der Stiftung ist, die das Opernhaus verwaltet, begrüßte dies.

"Die Gardner zugeschriebenen verleumderischen Äußerungen untergraben das Prestige einer kulturellen Einrichtung von weltweiter Bedeutung. Das Theater San Carlo, das von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt ist, stellt einen Eckpfeiler der italienischen und europäischen Kultur dar. Unbegründete Angriffe wie diese bergen die Gefahr, die Glaubwürdigkeit einer Einrichtung zu untergraben, die seit Jahrhunderten einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung von Kunst und Musik geleistet hat", hatten die Anwälte des Theaters geschrieben, die Gardner verklagt hatten.

Das San Carlo-Theater ist das älteste Opernhaus der Welt. Geführt wird es seit 2019 vom Franzosen Stephane Lissner, dessen Amtszeit am 31. März 2025 ausläuft. Der Name seines Nachfolgers ist noch nicht bekannt.