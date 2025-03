Frauenpower live on stage in Spittelau

Anlässlich des Weltfrauentags brachte das Donauinselfest beim Female #dif25 Würstelstand Pop-up Konzert erstklassige österreichische Künstlerinnen auf die Bühne.

Rund 200 Veranstaltungen fanden im Zeichen der Frauenwoche vom 3. bis zum 8. März in Wien statt. Einen Tag vor dem großen Finale am Samstag - dem Weltfrauentag - stieg in Spittelau das #dif25 Female Würstelstand Pop-up Konzert.

© Markus Sibrawa ×

Hierfür brachte das Donauinselfest vier renommierte Künstlerinnen und Kollektive auf die Bühne - ein starkes Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Gleichstellung in der Musikbranche. Und Avec, EsRap, Mira Taylor und JOANiSH sollten das musikhungrige Publikum nicht enttäuschen.

© Markus Sibrawa ×

Vorm Spittelauer Würstelstand bei gratis Eintritt heizten die vier Female Fronted Acts weit über hundert Leuten von Beginn an ein und sorgten für ausgelassene Partystimmung.

Frauenpower pur

Auch die Vizebürgermeisterin der Stadt Wien und Frauenstadträtin Kathrin Gaál sowie Barbara Novak, DIF-Veranstalterin und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, waren vor Ort, um gemeinsam einen besonderen Live-Musik-Abend zu feiern.

© Niki Uzelac ×

„Frauen auf die Bühne! Denn für unsere Gesellschaft ist es wichtig, dass Frauen als Vorbilder öffentlich wahrgenommen werden. Gerade für Mädchen und junge Frauen zeigen weibliche Role Models Wege auf, Chancen zu ergreifen und Träume zu leben. Nicht nur deswegen spielen Künstlerinnen oft eine wichtige Rolle, die weit über ihre eigene Kunst hinausgeht. Bei der Förderung von jungen österreichischen Künstlerinnen spielt das Donauinselfest seit Jahrzehnten eine maßgebliche Rolle und ist nicht nur deswegen für so viele Wienerinnen und Wiener ein Fixtermin im Jahreskalender“, so Gaál.

© Niki Uzelac ×

Am Ende bleibt festzuhalten: Das erste #dif25 Female Würstelstand Pop-up Konzert war ein voller Erfolg - und gleichzeitig ein kleiner Vorgeschmack aufs Donauinselfest, wo Frauenpower auch heuer wieder großgeschrieben wird.