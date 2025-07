Das neue Buch von Gaea Schoeters.

Die flämische Autorin und Journalistin landete vor ein paar Jahren mit ihrem Roman "Trophäe" einen großen literarischen Hit. Darin dreht sich alles ums Jagen - zuerst auf Großwild, dann auf Menschen...

Just bei der Promotour zu diesem Buch bekam die Autorin eine Idee fürs nächste Werk in die Hände gespielt - ihr wurde ein Zeitungsausschnitt überreicht, in dem es um ein Präsent des botswanischen Präsidenten ging. Dieser wollte 20.000 Elefanten schicken. Und so war die Idee für "Das Geschenk" geboren. Im Gespräch mit ihrem Verlag sagt Schoeters: "Ich habe am nächsten Tag in einem Radiointerview einen Witz darüber gemacht und gesagt, dass es lustig wäre, wenn der Bundeskanzler aufwacht und 20.000 Elefanten in Berlin sieht. Und habe es sofort bereut, weil ich sofort gemerkt habe, dass das eine richtig coole Idee für ein Buch ist."

© Anna Weise

Zwar wollte sie an einem anderen Stoff weiterschreiben, doch sie habe gemerkt, wie die Elefanten sie nicht mehr losließen und so wurde daraus ein Buch. Thematisch ist es ein geschickter Anknüpfungspunkt zum vorherigen Roman. Die Autorin selbst meint: "Das Geschenk“ ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegel von „Trophäe“. In „Trophäe“ geht ein Westler nach Afrika, was zu einer Tragödie führt; in „Das Geschenk“ kommt ein afrikanisches Element nach Europa, was zu einer Komödie führt – oder einer Tragikomödie, denn natürlich enden die Dinge ironisch."

Der Lektüre mag ein lustiger Gedanke zugrunde liegen, doch geht es um so viel mehr. Menschliche Ansichten, Hierarchien und Grundsätzlichegrundsätzliche Fragen des Lebens. Ein Roman, der zum Nachdenken anregt.