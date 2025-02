Gentle Glow: Von der heimischen Bühne zum internationalen Indie-Pop Star

Was passiert, wenn leidenschaftliche Musiker eine gemeinsame Vision verfolgen? Die Antwort liefert Gentle Glow, eine Indie-Pop-Band aus Österreich, die es geschafft hat, von kleinen Auftritten in Bad Vöslau bis auf internationale Radioplaylists wie bei KISS FM und iHeartRadio vorzudringen. Gentle Glow ist nicht nur ein musikalisches Projekt, sondern ein Symbol für die Macht von Zusammenhalt und Kreativität.

Eine Band, die bewegt

Gegründet 2017 von Roman Schrank und Jasmin Neuninger, zeigt Gentle Glow, dass Musik mehr ist als nur Unterhaltung. Mit Lisa Duschet, Axel Ramerseder, F.H. Novy und Chris Schrom haben sie ein Team geschaffen, das durch musikalische Vielfalt und tiefgründige Texte besticht. Ihre Songs thematisieren gesellschaftliche Herausforderungen und zwischenmenschliche Dynamiken - perfekt, um das Publikum zum Nachdenken und Fühlen zu bringen.

Von der Kleinstadt auf die internationale Bühne

Die Anfänge von Gentle Glow liegen in kleinen Jam-Sessions, doch bald wurde ihr Potenzial auch international erkannt. Hits wie "LaST CaLL" und "Do iT" erklimmen seitdem Radioplaylists von Long Beach bis Chicago. Dass Indie-Pop aus Österreich ein globales Publikum begeistern kann, beweist Gentle Glow eindrucksvoll.

Große Momente, große Pläne

Einer ihrer bisher größten Erfolge war der Auftritt beim renommierten Donauinselfest. Tausende Zuschauer erlebten eine Performance, die sowohl Fans als auch Branchenkenner nachhaltig beeindruckte. Doch Gentle Glow bleibt nicht stehen: Neben einem neuen Album stehen auch zahlreiche Konzerttermine an, darunter ein Highlight im Februar im Stellwerk. Die neuesten Updates zu ihren Shows gibt es auf ihrer Event-Seite.

Eine Botschaft, die ins Herz trifft

Gentle Glow versteht es, Menschen mit ihrer Musik emotional zu erreichen. Ihre Botschaft ist klar: Hoffnung, Inspiration und Positivität. "Unsere Musik soll das Publikum mit einem guten Gefühl zurücklassen", sagen die beiden Sängerinnen Jasmin Neuninger und Lisa Duschet, deren kraftvollen und einzigartig harmonischen Stimmen eines der Markenzeichen der Band ist. Dabei schafft die Gruppe den Spagat zwischen Zugänglichkeit und musikalischer Tiefe.

Jetzt Teil der Reise werden

Ob Live-Auftritt oder Streaming: Gentle Glow bietet ein Musikerlebnis, das im Gedächtnis bleibt. Mehr über ihre Musik, Bandgeschichte und aktuelle Projekte gibt es auf ihrer Homepage.