"Harry Potter"-Star Tom Felton feiert Comeback als Draco Malfoy

Spektakuläres Comeback für alle „Harry Potter“-Fans: Schauspieler Tom Felton (37) schlüpft nach 14 Jahren wieder in seine Paraderolle als Draco Malfoy – und das nicht etwa für eine neue Filmproduktion, sondern live auf der Bühne!

Ab dem 11. November steht der Brite in der gefeierten Theaterinszenierung „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am New Yorker Broadway auf der Bühne. Damit ist Tom Felton der erste Schauspieler aus der Original-Filmreihe, der Teil der international erfolgreichen Bühnenadaption wird. In der NBC-„Today Show“ teilte Felton seine Freude mit der Welt – und die war ihm deutlich anzusehen: „Ich glaube immer noch, dass ich träume. Es fühlt sich an wie eine klassische ‚Kneif mich mal‘-Situation“, gestand er. Besonders emotional wurde es für den Star, als er bei der Kostümprobe wieder in die ikonische blonde Draco-Malfoy-Perücke schlüpfte: „Ich habe geweint“, so Felton offen. Die Rolle sei ein zentraler Teil seiner Jugend gewesen, erklärte er gerührt.

Die Rückkehr kommt nicht von ungefähr: Felton ist heute in einem Alter, das perfekt zu seiner Bühnenfigur passt. Denn das Theaterstück spielt 19 Jahre nach dem finalen Band der Harry-Potter-Reihe und zeigt Draco, Harry, Hermine und Ron als Erwachsene – mit eigenen Kindern, die nun die Zaubererschule Hogwarts besuchen.

Große Hoffnungen auf Filmadaption mit Original-Cast

Seit Jahren wünschen sich Fans weltweit eine Verfilmung von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ – idealerweise mit den alten Stars. Neben Tom Felton wären auch Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson im richtigen Alter, um ihre bekannten Rollen als Harry, Ron und Hermine erneut zu übernehmen. Selbst Chris Columbus, Regisseur der ersten beiden Potter-Filme, hatte öffentlich sein Interesse an einer Adaption mit dem Original-Cast bekundet. Ob und wann dieser Traum Realität wird, ist allerdings noch offen.

Eines ist aber sicher: Tom Feltons emotionales Broadway-Comeback hat neue Hoffnung entfacht und die Magie der Harry-Potter-Welt ein weiteres Mal zum Leben erweckt. Fans in aller Welt fiebern dem Bühnenstart entgegen – denn auch 27 Jahre nach Harrys erstem Schritt nach Hogwarts ist die Faszination ungebrochen.