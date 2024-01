× Letzte Chance auf »Lord of the Dance« - zum Bestpreis!

Die Wien-Show von "Lord of The Dance" am 24. April in der Stadthalle ist ausverkauft. Nur bei tickte24.at gibt's noch ein paar wenige Restkarten und das sogar zum Bestpreis mit 20 Euro Ermäßigung!

Das Wien-Gastspiel der legendären Tanz-Show Lord of The Dance am 24. April in der Wiener Stadthalle ist ausverkauft. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die Gute: Bei ticket24.at gibt es die allerletzte Chance auf die erfolgreichsten Tanzproduktionen der Welt und das sogar zum Bestpreis! 20 Euro Ermäßigung auf die allerletzten Tickets für die Wien-Show. Auch in Wr. Neustadt (23.April) sind Sie ebenfalls um 20 Euro reduzierten zu Bestpreis dabei.

© Wolfgang Wilde ×

"Lord Of The Dance", 1996 von Michael Flatley nach seinem Abgang bei "Riverdance", erfunden, ist die als Stepdance mit mehr als 150.000 Taps pro Vorstellung abgehaltene Nacherzählung einer alten irischen Legende vom Kampf der guten Mächte gegen die bösen Mächte.

© Wolfgang Wilde ×



Seit der Uraufführung hat "Lord of the Dance" mit einer explosiven Mischung aus mitreißenden Performances, einer kunstvoll in Szene gesetzten Lightshow und spektakulärer Pyrotechnik bereits mehr als 60 Millionen Menschen in 60 Ländern begeistert. Jetzt gibt‘s das Da Capo in Wien und Wr. Neustadt. Zum Bestpreis auf ticket24.at. Gleich reinklicken!