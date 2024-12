× Mörbisch: Hype um „Saturday Night Fever“

Alfons Haider und Landeshauptmann Doskozil jubeln über den Run auf "Saturday Night Fever" in Mörbisch., Schon jetzt sind 80.000 Karten weg.

„Ich bin überglücklich über diesen Kartenvorverkauf. Unser Publikum hätte mir kein schöneres Weihnachtsgeschenk bereiten können.“ Mörbisch-Intendant Alfons Haider jubelt über eine rekordverdächtige Zwischenbilanz. Für den Musical-Hit „Saturday Night Fever“, der von 10. Juli bis 16. August die Seebühne swingt, sind bereits 80.000 Karten verkauft. Damit nimmt man Kurs auf die Erfolge von "Mamma Mia!" (181.000 Besucher) und "My Fair Lady“ (150.000 Besucher)

© Landesmedienservice Burgenland ×

© Walter Vogelweider ×

Das auf den Erfolgsfilm mit John Travolta basierende Musical zu Bee Gees Klassikern wie „Stayin' Alive“, „Night Fever“ oder „How Deep Is Your Love“ bringt im Sommer das Discofieber auf die Seebühne Mörbisch. „Diese zeitgemäße Unterhaltung fügt sich optimal in die Ausrichtung der Seebühne, die möglichst vielen Menschen Unterhaltung auf hohem Niveau bieten soll,“ ist sich auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sicher.

© zeidler ×

Bonnie Tyler (o.)und Semino Rossi (u.) als Konzert-Hits

© zeidler ×

Neben „Saturday Night Fever“, für das am 20. Juli, am 23. Juli und am 06. August bereits Zusatz-Termine eingeschoben wurden, geht 2025 auf der Seebühne auch die „Starnacht“ (6. Und 7. Juli), „Die Schlagerparty“ (14. Juli) und „Die italienische Schlagernacht Amore italiana“ (4. August) über die Bühne. Dazu gibt’s Konzerte von Roland Kaiser (15. Juli), Bonnie Tyler und Nazareth (29. Juli) und Semino Rossi (5. August)