Oscars 2025: DIESES Geschenk an die Stars sorgt für Mega-Wirbel

Ein Oscar ist die begehrteste Trophäe der Filmwelt – doch selbst wer leer ausgeht, geht nicht mit leeren Händen nach Hause! Die Nominierten der wichtigsten Kategorien dürfen sich über exklusive Goodie-Bags freuen – mit einem Gesamtwert von über 100.000 Dollar!

Die Goodie-Bags sind mittlerweile eine Oscar-Tradition und werden jedes Jahr vom Entertainment-Marketing-Unternehmen Distinctive Assets zusammengestellt. Gründer Lash Fary erklärte in einem Instagram-Video, dass die Geschenkpakete diesmal besonders prall gefüllt sind – und längst nicht mehr in eine einzige Tüte passen. Nur die Nominierten der wichtigsten Kategorien bekommen die luxuriösen Geschenkpakete. In diesem Jahr gehören dazu Stars wie Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña, Cynthia Erivo und Kieran Culkin. Für Aufregung sorgt heuer vor allem ein Geschenk im Luxus-Paket.

© Getty Images ×

Was erwartet die Stars? Eine Mischung aus Beauty, Glamour und fragwürdigen Angeboten:

Luxus-Reisegutscheine – u. a. fünf Tage in einem Wellness-Retreat auf Sri Lanka oder vier Übernachtungen auf den Malediven im edlen Joali Maldives.

Hochwertige Beauty-Produkte – Hautpflege, Schmuck und sogar ein exklusives Parfüm der Hamburger Marke The Heart Company.

Mode & Lifestyle – darunter Hundebekleidung, Designertaschen und edler Alkohol.

Exklusive VIP-Dienstleistungen – z. B. Baurabatte von Maison Contractors oder eine Mitgliedschaft in der Katastrophenhilfe Bright Harbor zur Unterstützung von Betroffenen der jüngsten Waldbrände in Los Angeles.

Und das wohl umstrittenste Geschenk: Ein Gutschein für eine Fettabsaugung im Wert von 25.000 Dollar!

© Getty Images ×

Lash Fary betont, dass die Goodie-Bags nicht nur glamourös sind, sondern auch eine Botschaft der Unterstützung senden: "Unsere Geschenke fördern kleine Unternehmen, Marken im Besitz von Minderheiten und Unternehmerinnen. Außerdem helfen wir, Los Angeles nach den Waldbränden wieder aufzubauen.“ Schön und gut - aber ob eine Fettabsaugung für die meist ohnehin gertenschlanken Stars ein passendes Geschenk ist, ist fraglich. Im Internet gehen jedenfalls bereits die Wogen deswegen hoch. Ob sich die Stars über die Fettabsaugung freuen und letztendlich auch in Anspruch nehmen? Das bleibt wohl ihr Geheimnis…