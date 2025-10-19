APFELSTRUDEL-ALIBI heißt der neue Fall von Kult-Ermittler Eberhofer.

Krimi-Reihe. Der Eberhofer Franz ist zurück! Bestseller-Autorin Rita Falk hat den 13. Band ihrer beliebten Provinzkrimi-Reihe verfasst.

Susi-Maus ist jetzt Bürgermeisterin

Todesfall. Das Apfelstrudel-Alibi dreht sich um einen mysteriösen Todesfall. Letitia, die Patentochter von Richter Moratschek, ist in den Bergen Südtirols abgestürzt. Und weil das allen komisch vorkommt, muss einer sich das genauer anschauen. Und so wird der Eberhofer eingeteilt und begibt sich flugs auf die Spuren des Opfers in die Dolomiten. Als hätte der Ermittler privat nicht genug um die Ohren! Denn seine Susi-Maus ist frischgebackene Bürgermeisterin und schwer damit beschäftigt, allen Ansprüchen gerecht zu werden und sich dabei als „Karriere-Tusse“ aufzuspielen, wie der Franz es nennt.

Verfilmung

Auch in diesem neuen Wurf ist die Mischung aus dem typisch erdigen Humor und Spannung wieder gelungen. Fans der Reihe dürfen sich freuen!Verfilmung. Wenn nicht gerade ein neuer Eberhofer-Krimi zum Lesen rauskommt, dann wird einer verfilmt. Schon im Sommer 2026 kommt mit Steckerlfischfiasko der 10. Krimi zuerst in die Kinos und dann später ins Fernsehen. Wie immer mit dem grandiosen Duo Sebastian Bezzel als Eberhofer und Simon Schwarz als Birkenberger in den Hauptrollen.