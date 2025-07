Salzburger Festspiele: Oscar-Star Christoph Waltz trifft die Wiener Philharmoniker

Hollywoodliebling Christoph Walz begeisterte als Sprecher in „Oedipus Rex“ - Esa-Pekka Salonen sprang erfolgreich für Lorenzo Viotti ein

Die Wiener Philharmoniker haben ihre diesjährige Konzertreihe bei den Festspielen mit Igor Strawinskys "Oedipus Rex" im Großen Festspielhaus eröffnet – mit einem prominenten Sprecher: Oscarpreisträger Christoph Waltz führte durch das Opern-Oratorium. Am Pult stand Esa-Pekka Salonen und setzte nach der Pause mit Berlioz ein klangliches Rufzeichen. Er war für den erkrankten Lorenzo Viotti eingesprungen.

Ein Wiener unter den "Wienern": Zwar lebt Waltz mittlerweile in Hollywood, ist aber gebürtiger Wiener. Doch dies dürfte nicht der Grund gewesen sein, warum sich der international gefeierte Schauspieler so gut in die Reihen des Orchesters einfügte. Ohne großen Auftritt, dafür mit einer von Strawinsky in der Partitur ausdrücklich geforderten "teilnahmslosen Stimme" gab er den Sprecher, der – so von Librettist Jean Cocteau formuliert – "die Tragödie des Sophokles nach und nach in Erinnerung ruft".

"Oedipus Rex" mit Christoph Waltz © Marco Borelli

Der Anweisung wurde tadellos Folge geleistet – aber natürlich im typischen Waltz-Duktus, der dem Publikum aus zahllosen Blockbustern vertraut ist. Die lateinische Vertonung des antiken Stoffs durch Strawinsky erhielt dadurch jene rituelle Strenge, die der Komponist selbst intendiert hatte. Eine Strenge, die Salonen am Pult mit seiner gewohnt analytischen Klarheit konsequent durchzog.

Gesangsleistung top

Sängerisch blieb die Umsetzung ebenfalls eng am Werk: Allan Clayton als Oedipus zeichnete das tragische Heldenbild mit tenoraler Noblesse, Marina Viotti überzeugte als Jokaste mit dramatischer Präsenz. Michael Volle, Albert Dohmen und Antonin Rondepierre rundeten das vokale Ensemble mit markanter Präsenz ab. Herausragend war auch der Wiener Singverein mit seiner wuchtigen Monumentalität (Choreinstudierung: Johannes Prinz).

Im zweiten Teil ließ Salonen Berlioz" "Symphonie fantastique" folgen. Auch diese leitete er klar geführt, elegant strukturiert – an einzelnen Stellen vielleicht zu kontrolliert, um vollends zu packen. Nur im zweiten Satz "Un Bal" ließ sich das Dirigat hörbar von der tänzerischen Finesse der Wiener Philharmoniker leiten. Ein Moment des Überschwangs in einem ansonsten sehr kontrollierten Konzertvormittag, der hörbar Gefallen fand. Das Publikum im ausverkauften Saal dankte dem prominenten Sprecher und dem eingesprungenen Dirigenten mit Bravo, Jubel und langem Applaus.