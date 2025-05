800.000 Zuschauer blieben bis JJs Sieg auf

Ein Millionenpublikum hat am Samstagabend den triumphalen Auftritt von Johannes Pietsch alias JJ beim 69. Eurovision Song Contest (ESC) verfolgt.

Im Schnitt sahen 1,14 Mio. Zuseherinnen und Zuseher kurz vor 22 Uhr auf ORF 1, wie der 24-jährige Countertenor "Wasted Love" zum Besten gab. Dass JJ damit auch gewinnen sollte, bekamen noch knapp unter 800.000 Personen bei der Punktevergabe nach Mitternacht vor dem Fernsehgerät mit.

Der Marktanteil für ORF 1 betrug bei den Auftritten 48 Prozent und stieg bei der Punktevergabe auf 63 Prozent an. Das Interesse war damit heuer ähnlich hoch wie im Vorjahr, als Kaleen für Österreich mit ihrem Song "We Will Rave" auf dem vorletzten Platz landete. 1,1 Mio. Zuschauer sahen im Vorjahr ihren Auftritt.

Auch in Deutschland sorgte das ESC-Finale für hohe Einschaltquoten. Insgesamt schauten in der ARD und im Spartensender One 9,13 Millionen Menschen Samstagabend das Finale, wie die ARD am Sonntag mitteilte. Mit 47 Prozent Marktanteil lag der höchste Wert seit elf Jahren vor. Bei den jungen Fernsehzuschauern der 14- bis 29-Jährigen sei mit einem Marktanteil von fast 80 Prozent gar ein neuer Quotenrekord aufgestellt worden. Laut ARD gab es neben den insgesamt rund neun Millionen Fernsehzuschauern auch noch 2,17 Millionen Streams der Show in den Onlineangeboten der ARD.