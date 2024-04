× Kaleen: mit Liebesshow zum ESC-Sieg

Liebes-Doping:12 Points! Unsere Kaleen nimmt ihren Freund Marvin Dietmann, eine echten ESC-Experten, mit zum Song Contest nach Malmö.

„Ich habe einen wichtigen Teil des Team im Bett mit dabei!“ Pikante Liebes-Ansage unserer Song Contest Queen Kaleen im ganz privaten oe24.TV-Interview. Nach Malmö nimmt sie nämlich nicht nur eine Unzahl an heißen Outfits („Ich entscheide mich erst spontan was ich anziehe“) mit, sondern auch ihren Freund: Marvin Dietmann, ein echter ESC.-Experte, der u.a. 2014 die dramatische und siegbringende Feuervogel-Dramaturgie von Conchita Wurst in Szene setze und 2015 die ESC-Show in Wien ausrichtete.

© APA

Marvin Dietmann hat vor 9 Jahren Kaleens Herz erobert.

„Wir sind seit 9 Jahren zusammen. Erst durch ihn bin ich überhaupt zum ESC gekommen,“ schmunzelt Kaleen und weiter:. „Es hilft wenn man sich beruflich und privat versteht und weiß, was wichtig ist: Mal das berufliche, dann das Private und dann wieder wir zwei!“

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Die letzten Tage und Wochen, wo Kaleen mit heißen Pre-Party-Auftritten zu ihrer ESC-Hymne "We Will Rave" von Madrid über Amsterdam bis Stockholm für Schnapp-Atmung sorgte, hat man sich freilich weniger gesehen, aber am Sonntag beim Abflug in Richtung Malmö ist ihr Herzbube natürlich mit an Board . „Es geht sich nicht immer aus unsere beiden Termin Kalender zu vereinbaren, aber in Malmö ist er fix mit dabei!“ Ebenso jede Menge Koffer voll mit aufsehenerregenden Outfits: „Ein bisschen Provokation gehört dazu: Ich bin gerne sexy und selbstbewusst!“

© Zeidler ×

Eine Auftreten, das auch Europa überzeugt: Die Wett-Quoten sehen sie bei der zweiten Quali-Runde am 9. Mai ja bereits zu 82% im Finale. Kaleen selbst sieht sich „zu 100% dabei!“: „Ich habe den absoluten Siegeswillen, ohne den bräuchte ich ja gar nicht hin fahren!“