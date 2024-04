× Kaleen startet ihre Mission Song Contest Sieg

Hej Sverige: Heute jettet unser ESC Queen nach Malmö. Mit großem Gepäck, ihrem Freund und absoluten Siegeswillen. "Bin zu 100% im Finale dabei!"

Am Freitag rockt unsere Song Contest Queen Kaleen noch den Red Carpet der Amadeus Awards und die ORF-Show "Die große Chance". Gestern, Samstag sie „Wäschewaschen und packen“ am Plan und bereits heute Nachmittag geht’s via Kopenhagen nach Malmö. Mit großem Gepäck. „Ich habe extra einen weiteren Koffer bestellt. Das Wichtigste sind Zahnbürste, Laptop und Handy. Den Rest kann man ja zur Not vor Ort kaufen!“

© zeidler ×

An Board hat sie nicht nur ihr druckfrisches ESC-Magazin sondern auch ihren Freund Marvin Dietmann, der ja bereits 2015 die ESC-Show in Wien ausrichtete, mit dabei. „Wir sind seit 9 Jahren zusammen, er gibt mir denn nötigen Halt,“ schwärmt sie im oe24.TV-Interview. Mit pikantem Zusatz: „Ich habe einen wichtigen Teil des Team im Bett mit dabei!“

© zeidler ×

Viel Zeit zum Kuscheln bleibt nicht: Bereits morgen (29. April) steht in der Malmö Arena die erste von drei Proben am Plan. Der 2. Mai wird für Interviews genützt und am 5. Mai will sie bei der Eröffnungs-Party wieder Mode-Akzente setzen. „Ich werde dabei ins Ganze gehen! Vielleicht auch polarisieren. Ich will herausstechen. Barbie spielen!“

© Getty Images ×

Am 9. Mai (21 Uhr, ORF1) geht’s dann bei der zweiten Quali-Runde mit Startnummer 6 um alles. 16 Länder sind am Start. Kaleen muss in die Top 10. Dann darf sie mit We Will Rave auch auch am 11. Mai im Finale an den Start. Laut Wetten ist zu 82% dabei. Für sie selbst „natürlich zu 100%“. „Ich will gewinnen, sonst brauch‘ ich ja gar nicht hinfliegen!“ Deshalb hat sie den Rückflug ja auch erst für den 12. Mai gebucht.

Das ist der Fahrplan von Kaleen in Malmö:

Montag, 29. April:

Erste Probe in Malmö



Donnerstag, 2. Mai:

Zweite Probe in Malmö



Sonntag, 5. Mai:

Opening Ceremony und offizielle Eröffnung des ESC 2024





Mittwoch, 8. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale



Donnerstag, 9. Mai:

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2024 – Semifinale 2“ (Österreich mit Startnummer 6)



und hoffentlich auch am Samstag, 11. Mai:

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2024 – Finale“