× Kaleen versext ESC Party

Kaleen: Sex Points! Bei der Songs Contest Pre-Party in London legte unsere ESC-Queen ihren bislang schärfsten Auftritt hin.

Verboten hohe Leder-Overknee-Stiefel, ein schwarzes Höschen mit frechen Ketten-Ensemble und winzig kleine Glitzer-Dreiecke als BH – heiße ESC-Show von Kaleen bei der Pre-Party in London. Am Samstag lieferte Song Contest Queen in Club "Outernet" ihre bislang schärfte Show. Zum Dancefloor-Hit "We Will Rave" legte sie eine sündige Choreografie hin. Auch mit blankem Rücken und Blick auf den Popo. "ich bin eben eine starke selbstbewusste Frau, die sich gerne sexy zeigt, aber nicht billig!"

Damit stahl sie bei der schrillen Party auch dem britischen ESC-Mitfavoriten Olly Alexander und sogar Conchita die Show. Unsere ESC-Queen war ja der große Stargast und setzte ebenfalls auf Schwarz: Overknees und Mini-Kleid.

Für Kaleen, die schon am Red Carpet in einer schrägen Winter-Jacke mit Spiel-Karten Aufdruck, bei dem auch das Wort „Bitch“ zu erkennen war, alle Blicke auf sich zog, hat sich die heiße Show in London mehr aus ausgezahlt. Die Buchmacher sehen sie ja schon zu 80 Prozent im Finale!