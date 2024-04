× Kaleen startet den ESC-Countdown

Am 9. Mai singt unsere Kaleen in Malmö um den Einzug ins ESC-Finale. Schon heute steigt dafür in Wien die große Abschieds-Party. In Folge geht es für sie noch nach London, zum „Amadeus Award“ und in die ORF-Show „Die große Chance“

Bei den Wetten musste unsere Kaleen zuletzt einen kleinen Dämpfer einstecken: „Absturz“ von Platz 10 auf 16. Dafür ist sie laut Buchmachern aber zu 81 Prozent in Finale dabei! Am 9. Mai kämpft unsere heiße Song Contest Aktie in der zweiten Quali-Runde mit Starnummer 6 um den Final-Einzug. „Ich fahre zum ESC um zu gewinnen, denn niemand will nur Zweiter werden.“ setzt sie sich dafür im oe24-Interview hohe Ziele.

© Instagram/nordiceurovision ×



Schon heute startet Kaleen dafür den Countdown: Mit der großen Farwell-Party im Designhotel Le Meridien. Dort will sie bei einem Mini-.Konzert nicht nur mit ihrer ESC-Hymne We Will Rave und den Songs aus der aktuellen CD Stripping Feelings punkten. Sondern auch wieder mit einer heißen Moden-Schau. Zuletzt sorgte sie ja u.a. in London, Amsterdam oder Stockholm mit extravaganten Outfits und sündigen Auftritten für Aufregung. S&M-Mode, Popo-Show und Fast-Busenblitzer inkluisve. „Ich bin eine starke, selbstbewusste Frau, die sich gerne sexy zeigt, aber nicht billig!"

© Getty Images ×

Heiße Auftritte in Amsterdam (o.) und Stockholm

© Instagram ×

© Instagram ×

Am Dienstag geht’s für den letzten Schliff der ESC-Show nach London, am Freitag stoppt Kaleen noch am Red Carpet der "Amadeus Awards" und mit ihrem Dancefloor-Kracher „We Will Rave“ dann auch gleich bei der ORF-Show „die Große Chance“ (20.15 Uhr, ORF1). Kommenden Sonntag (28. April ) jettet sie via Kopenhagen nach Malmö. Am 1. Mai steht die erste von drei Proben am Plan. Am 5. Mai will sie bei der großen Eröffnungs-Party wieder Akzente setzen und nach der Jury-Wertung (8. Mai) heißt es am 9. Mai Daumen drücken, damit Kaleen am 11. Mai auch im Finale dabei ist.