Sting rockt die Burg Clam

Das Konzert ist ausverkauft.

Superstar Sting bringt heute die Burg Clam zum Beben! Endlich ist der 17-fach mit Grammy Awards ausgezeichnete Sänger wieder in Österreich zu sehen. Mit im Gepäck hat der 73-Jährige all seine größten Hits wie "Fields of Gold" oder "Desert Rose".

Ab 20:30 geht's los mit Sting, doch direkt davor sorgt eine für viel Stimmung: Die irische Sängerin Sharon Corr, die in den 1990ern und frühen 2000ern mit ihren Geschwistern internationale Erfolge als "The Corrs" feierte.

Nach dem Austro-Gig geht's weiter nach Tschechien und im September wird Sting sogar einige Male in Japan auftreten.