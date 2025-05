× „Thunderbolts*“ wurde jetzt zu „The New Avengers“

Wie einst bei "Raide" und Twix". Die Marvel-Studios tauften ihren neuen Blockbuster „Thunderbolts*“ jetzt in "The New Avengers" um und wolle damit Platz 1 der Kinocharts halten.

„Hoffentlich wirkt es nicht angestrengt - sondern so, als wäre das der Plan gewesen, auf den wir hingearbeitet haben." Regisseur Jake Schreier erklärt in der New York Times den neuesten Trick der Marvel Studios. Der neue Blockbuster „Thunderbolts*“, mit dem man sich auf eine neue Riege an Stars rund um Yelena Belova ( Florence Pugh oder Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) setzt und am Startwochenende eine solide Kassa von 162 Millionen weltweit einfuhr, wurde nun in „The New Avengers“ ungetauft.

Selbst auf der Marvel-Webseite wurde der Titel mittlerweile geändert. "Ich hatte das Gefühl, wenn Val ein Täuschungsmanöver versucht und die Welt von den New Avengers überzeugen möchte, dann können wir das auch machen,“ so Schreier.

Die Änderung wurde auch mittels witzigen Twitter-Video verkündet: Da reißt Florence Pugh den Titel „Thunderbolts“ von einem Kinoplakat um darunter die Zeile „The New Avengers“ zu enthüllen.

Auch mit dem neuen Titel scheint diese Woche Platz eins in den Kinocharts sicher. Mangels Konkurrenz prognostizieren Hollywood-Insider ein US-Einspiel-Ergebnis von weiteren 35 bis 40 Millionen Dollar. Doch deutlich vor dem Horror-Film „Sinners“, für den rund 20 Millionen Dollar Kassa erwartet werden.