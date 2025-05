× 162 Millionen Dollar Kassa: Solider Start für „Thunderbolts“

Der 301 Millionen Dollar-Start von „Ein Minecraft Film“ blieb natürlich unerreicht. Aber mit 162 Millionen Dollar legte „Thunderbolts“ dennoch einen stabilen Start hin.

76 Millionen Dollar am Startwochenende in den USA, 162 Millionen weltweit. Der neue Marvel-Hit „Thunderbolts“ eröffnet die Sommer-Kinosaison mit einem soliden, aber nicht überragendem Start. In der Regel fahren die Filme des Marvel Cinematic Universe ja regelmäßig mindestens 100 Millionen Dollar zum US-Start ein. Das Disney-Abenteuer „Ein Minecraft Film“ schaffte zum Auftakt sogar 162 Millionen Dollar an den US-Kinos

© The Walt Disney Company ×

© The Walt Disney Company ×

„Thunderbolts“, das sich im Vergleich zu „Deadpool“, „Wolverine“ und „Thor“ auf weniger bekannte Helden wie Yelena Belova ( Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell) oder Bucky Barnes ((Sebastian Stan) konzentriert liegt damit in puncto Ticketverkäufe eher auf einer Linie mit „Shang-Chi and the Ten Rings“ (75 Millionen Dollar) oder „Eternals“ (71 Millionen Dollar), in denen ebenfalls neuere Marvel-Protagonisten auftraten.

© The Walt Disney Company ×

Analysten rechnen jedoch damit, dass „Thunderbolts*“ in den kommenden Wochen bei Kritikern und Publikum einen deutlichen Aufschwung erleben wird. Der Film erhielt ja 88 % auf Rotten Tomatoes und eine ermutigende Note „A-“ bei CinemaScore