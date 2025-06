Großer Umbau in der Wassergasse in Baden startet

In der Unteren Wassergasse in Baden beginnen im Sommer 2025 umfassende Bauarbeiten. Die Stadt plant eine Neugestaltung, bei der gleichzeitig wichtige Leitungen modernisiert werden. Um die Beeinträchtigungen gering zu halten, wird das Projekt in mehreren Etappen umgesetzt.

Wenn in der Unteren Wassergasse die Bagger anrollen, startet ein technisch durchdachtes Infrastrukturprojekt. Trinkwasser-, Gas- und Fernwärmeleitungen müssen erneuert oder neu verlegt werden. Die Stadt setzt auf eine schrittweise Umsetzung mit Baugruben von jeweils rund 15 Metern Länge. Damit bleibt der Bereich auch während der Arbeiten zugänglich. Koordinierte Umsetzung Seit 2024 arbeitet die Stadt mit allen beteiligten Leitungsbetreibern eng zusammen. Ziel ist es, die Eingriffe zu minimieren und Synergien optimal zu nutzen. Im diesem Sommer beginnt die Erneuerung der Trinkwasserleitung, gemeinsam mit einem ersten Abschnitt der Fernwärmeverlegung. Im Frühjahr 2026 folgt die Verlegung der Gasleitung sowie ein weiterer Fernwärmeabschnitt. Ab Herbst 2026 startet die bauliche Neugestaltung der Gasse. Parallel dazu beginnt der Glasfaserausbau durch die Firma öGIG in Leesdorf und den Melkergründen, später auch in Weikersdorf. Neue Möglichkeiten für Anrainer Durch die Fernwärmeleitung können Haushalte entlang der Trasse von der Palffygasse bis zur Wassergasse auf eine umweltfreundliche Energiequelle umsteigen. Die Detailplanung der Neugestaltung läuft derzeit. Im Herbst 2025 wird die Stadtgemeinde zu einem Informationsabend in den Arbeiterkammersaal einladen, um über den aktuellen Stand zu berichten.