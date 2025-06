Wiener Opernsommer feiert VIP-Auftakt der 2. Saison

Am Dienstag wird der Heumarkt zur Open-Air-Bühne. Das hochkarätige Ensemble will mit Guiseppe Verdis "La Traviata" begeistern.

Der Wiener Opernsommer kehrt zurück – größer, glamouröser und diesmal an neuer Adresse. Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr wird das Open-Air-Festival 2025 erstmals am Wiener Eislaufverein am Heumarkt über die Bühne gehen. Von 1. bis 19. Juli wird dort Giuseppe Verdis „La Traviata“ für Opernflair unter freiem Himmel sorgen.

Intendant Joji Hattori © Instagram/Opernsommer

Mehr lesen:

Starbesetzung

Unter der künstlerischen Leitung von Stardirigent Joji Hattori erwartet das Publikum ein hochkarätiges Ensemble. Schauspieler Karl Markovics schlüpft dabei in die Rolle des erzählerischen Verdi und führt das Publikum durch die dramatische Liebesgeschichte rund um Violetta Valéry, verkörpert von Sopranistin Cristina Pasaroiu. An ihrer Seite singen Liparit Avetisyan als Alfredo Germont und Thomas Weinhappel als Giorgio Germont. Regie führt erneut Dominik am Zehnhoff-Söns, für das Bühnenbild zeichnet Manfred Waba verantwortlich.





Bereits zur Premiere am 1. Juli hat sich eine illustre Gästeschar angekündigt. Unter den Fixstartern finden sich zahlreiche bekannte Gesichter aus Kunst, Kultur und Society. Erwartet werden unter anderem Kunsthistorikerin Agnes Husslein-Arco, die Grande Dame der Oper Birgit Sarata, Dompfarrer Toni Faber sowie Star-Anwalt Manfred Ainedter.

Thomas Weinhappl gab bereits erste Einblicke hinter die Kulissen. © Instagram

Mit insgesamt zwölf Vorstellungen verspricht der Wiener Opernsommer auch heuer wieder ein Highlight im Wiener Kulturkalender zu werden – spektakuläre Kulisse inklusive.