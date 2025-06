"Intermezzo" mit Toxische Pommes in der Staatsoper

Zweite Auflage des Sommer-Kabarettfestivals bringt u.a. Gery Seidl, Toxische Pommes, Lukas Resetarits, Hazel Brugger und Alfred Dorfer ab 1. Juli an elf Abenden in das Haus am Ring.

Seidl und Pommes in der Wiener Staatsoper: Nein, das ehrwürdige Haus am Ring mutiert im Sommer nicht zur Imbissbude. Vielmehr gastieren Gery Seidl und Toxische Pommes als Teil des Kabarettfestivals "Intermezzo" im prachtvollen Kulturtempel. Der überlässt die große Bühne zum inzwischen zweiten Mal der Kleinkunst. Ab 1. Juli gibt es an elf Abenden ein "Sommerfest des Humors", wie der Auftrittsreigen im Untertitel heißt.

Ausgabe Nr. 2 nun auch mit Kabarettistinnen

Erstmals ausgerichtet wurde "Intermezzo" im Vorjahr. Die Novität kam gut an, waren die drei Vorstellungstage doch restlos ausverkauft. Also hat man sich entschlossen, in diesem Jahr eine üppigere Ausgabe zu programmieren. Zwischen 1. und 12. Juli treten u.a. Lukas Resetarits, Omar Sarsam, Thomas Stipsits, Alfred Dorfer und Andreas Vitásek auf. Letzterer hat für sein Gastspiel ein spezielles Best of mit dem Titel "Ein Favoritner in der Oper" zusammengestellt.





Im Vorjahr hatte es Kritik gegeben, dass das Festival ausschließlich mit Herren besetzt war. In der zweiten Auflage gibt es zwar einen Männerüberhang, aber mit Toxische Pommes und der Schweizer Kabarettgröße Hazel Brugger gibt es immerhin zwei Frauen unter den jeweiligen Headlinern. Denn vor den Kapazundern tritt jeweils ein Support Act auf - darunter ebenfalls eine Reihe weiblicher Newcomer wie Ina Jovanovic, Michaela Obertscheider, Christina Kiesler oder Maria Muhar.

Reinerlös zugunsten des Niedermair

Das Festival kommt über Umwege auch den Nachwuchstalenten zugute. Denn veranstaltet wird "Intermezzo" von Andreas Fuderer, Hausherr des Kabarett Niedermair. Der Reinerlös kommt der kleinen Spielstätte in der Wiener Lenaugasse zugute, die seit mehr als vier Jahrzehnten als eines der wichtigsten Sprungbretter für Künstlerinnen und Künstler im Humorfach gilt.