Petra Bohuslav als Staatsopern-Geschäftsführerin wiederbestellt

Die österreichische Managerin und Ex-Politikerin bleibt weitere fünf Jahre im Amt

Petra Bohuslav bleibt der Wiener Staatsoper erhalten: Sie wurde von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) als Geschäftsführerin des Hauses am Ring bestätigt und bleibt somit weitere fünf Jahre in dieser Funktion tätig. Sie freue sich über die Wertschätzung ihrer bisherigen Arbeit, in der es gemeinsam mit Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und dem ganzen Team gelungen sei, "das Haus erfolgreich durch eine sehr herausfordernde Zeit zu führen".

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

"Auch in Zukunft werden wir - in wirtschaftlich sicherlich schwierigen Jahren - gemeinsam an der Öffnung der Staatsoper für neue Publika, vor allem aber an der Idee, Kinder und Jugendliche für die Oper zu begeistern, arbeiten", so Bohuslav weiter. "Diesbezügliche Projekte und Ideen für neue Formate und Veranstaltungen sind bereits im Entstehen." Mit der Wiederbestellung wolle man die "erfolgreichen Jahre fortsetzen und das absolute Spitzenprogramm und eine Organisation auf professionellstem Niveau weiterführen", betonte Babler.