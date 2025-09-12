Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Sebastian Kurz mit Sohn Konstantin
© Instagram / sebastiankurz

Schnappschüsse

Kurz teilt private Einblicke: Wander-Ausflug mit Sohn Konstantin

12.09.25, 17:00
Teilen

Ex-Kanzler Sebastian Kurz teilte via Instagram ein paar Schnappschüsse vom Wandern mit Sohn Konstantin. 

"Die letzten Sommertage im wunderschönen Großarltal genießen", schreibt Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu einem Instagram-Post. Dazu teilte er einige Schnappschüsse vom Wandern mit seinem Sohn Konstantin im südlichen Salzburg. 

 


 

Erst vor wenigen Monaten wurden Kurz und seine Lebensgefährtin Susanne Thier zum zweiten Mal Eltern. Im Mai kam Valentin zur Welt. Konstantin sei "ein stolzer großer Bruder, der sich darauf freut, mit Valentin künftig das Leben gemeinsam zu entdecken", schrieb Kurz nach der Geburt auf Facebook.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden