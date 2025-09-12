Kurz teilt private Einblicke: Wander-Ausflug mit Sohn Konstantin

Ex-Kanzler Sebastian Kurz teilte via Instagram ein paar Schnappschüsse vom Wandern mit Sohn Konstantin.

"Die letzten Sommertage im wunderschönen Großarltal genießen", schreibt Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu einem Instagram-Post. Dazu teilte er einige Schnappschüsse vom Wandern mit seinem Sohn Konstantin im südlichen Salzburg.





Erst vor wenigen Monaten wurden Kurz und seine Lebensgefährtin Susanne Thier zum zweiten Mal Eltern. Im Mai kam Valentin zur Welt. Konstantin sei "ein stolzer großer Bruder, der sich darauf freut, mit Valentin künftig das Leben gemeinsam zu entdecken", schrieb Kurz nach der Geburt auf Facebook.