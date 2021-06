Letzter Weg für Edi Finger jun.

Heute wurde Edi Finger jun. am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.

Verlust. Es war ein Schock für die heimische Sportwelt und Prominenz, als die Meldung von Edi Finger jun. viel zu frühes Ableben am 27. Mai bekannt wurde.

Heute trat der Kult-Sportreporter seinen letzten Weg an. In der Feuerhalle am Zentralfriedhof trafen sich Familie und Freunde, um in einer emotionalen Zeremonie Abschied von Edi zu nehmen. ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner sprach in seiner Trauer­rede von einer „Lebens-Freundschaft“ mit Edi, der bis zuletzt als Moderator bei oe24.TV tätig war.

Mit Schmäh. Zahlreiche Wegbegleiter Fingers erzählten in ihren Reden humorvolle Anekdoten, die sie mit der Sportreporter-Legende erlebten.

Zum Abschluss erklang für Edi noch ein letztes Mal Stadion-Applaus zu den Klängen des Songs You’ll Never Walk Alone. Edi – wir werden Dich immer lieben – Forever!

