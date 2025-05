Aerosmith schaffen es in den "Milliardärsclub"

Die legendäre US-Rockband Aerosmith hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Ihr Hit "I Don't Want To Miss A Thing" wurde über eine Milliarde Mal auf Spotify gestreamt.

Der Song, der 1998 als Teil des Soundtracks zum Film "Armageddon" veröffentlicht wurde, zählt zu den bekanntesten Balladen der Band. Mit dieser beeindruckenden Zahl reiht sich der Titel in die exklusive Liste von Rockklassikern ein, die diese Marke überschritten haben. Die Band teilte die freudige Nachricht auf ihren Social-Media-Kanälen, begleitet von einem Foto, das Frontmann Steven Tyler und Gitarrist Joe Perry mit einer Tafel zeigt, auf der "In Anerkennung von 1.000.000.000 Streams" steht.

© Photo Press Service/www.photopress.at

Dieser Erfolg kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Aerosmith im vergangenen Jahr ihre Abschiedstournee "Peace Out: The Farewell Tour" aufgrund von Tylers schwerer Kehlkopfverletzung abbrechen mussten. Die Band gab daraufhin bekannt, sich vollständig vom Tour-Leben zurückzuziehen, da eine vollständige Genesung des Sängers nicht möglich sei. Trotz des Rückzugs von der Bühne bleibt die Musik von Aerosmith lebendig. Fans weltweit streamen ihre Songs weiterhin in Millionenhöhe, und der aktuelle Meilenstein zeigt, dass ihre Klassiker nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben.

"I Don't Want To Miss A Thing" wurde ursprünglich für den Film "Armageddon" geschrieben und entwickelte sich schnell zu einem der größten Hits der Band. Der Song erreichte Platz eins der Billboard Hot 100 und wurde für einen Oscar nominiert. Seine emotionale Tiefe und die kraftvolle Darbietung von Steven Tyler machten ihn zu einem unvergesslichen Stück Musikgeschichte.

Obwohl Aerosmith nicht mehr live auftreten, bleibt ihre Musik ein fester Bestandteil der Rockkultur. Der jüngste Streaming-Erfolg unterstreicht die zeitlose Qualität ihrer Werke und die anhaltende Liebe der Fans zu ihrer Musik. Mit über 50 Jahren Bandgeschichte und zahlreichen Hits im Repertoire zeigt Aerosmith, dass wahre Rocklegenden auch im digitalen Zeitalter weiterhin neue Generationen von Hörern begeistern können.