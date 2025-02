Beyoncé räumt bei den Grammys ab

Die US-Musikerin Beyoncé hat erstmals den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen.

Die 43-Jährige wurde in dieser besonders bedeutenden Kategorie für ihr Werk "Cowboy Carter" ausgezeichnet. Zuvor erhielt sie als erste Schwarze den Grammy für das beste Country-Album. Mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen im Laufe ihrer Karriere ist Beyoncé Rekordhalterin bei den Grammys. Den prestigeträchtigsten Preis für das beste Album hatte sie allerdings noch nie gewonnen.

Beyoncé hat "Cowboy Carter" im März 2024 herausgebracht, besonders bekannt ist die Single "Texas Hold 'Em". Es ist ihr achtes Studioalbum - und ihr erstes im Country-Genre. Kurz vor der Grammy-Verleihung kündigte die 43-Jährige auf Instagram an, dieses Jahr auf Tour zu gehen.

Die Kategorie "Album des Jahres" gilt als eine von vier Königskategorien bei den Grammys. Dazu gehören außerdem "Aufnahme des Jahres" (Kendrick Lamar für "Not Like Us"), "Beste neue Künstlerin" (Chappell Roan) und "Bester Song" (ebenfalls Kendrick Lamar für "Not Like Us").