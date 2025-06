Billie Eilish sorgte in Wien für pure Fan-Euphorie

Superstar brachte gestern Abend die Wiener Stadthalle zum Beben

Um genau 20.20 Uhr war es soweit und Billie Eilish sorgte in der restlos ausverkauften Wiener Stadthalle mit ihrer neuen Show „Hit Me Hard and Soft“ für Kreischalarm. Über 15.000 Fans pilgerten zum Konzert, die Tickets waren seit Monaten ausverkauft und die Fans standen bereits am Mittwoch stundenlang in der Schlange, um einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Schräg: Dafür wurde sogar ein Camping-Verbot ausgesprochen!

Billie Eilish in Wien © oe24 Bauer ×

Größte Österreich-Show für Billie Eilish

Die US-Sängerin, die 2019 beim Frequency Festival ihr Österreich-Debüt gefeiert hatte, spielte damit ihre bisher größte Solo-Show in Österreich. Inzwischen kann sie auf über 200 Auszeichnungen, darunter fünf Grammys, zwei Oscars und mehrere Guinness-Weltrekorde, zurückblicken.

Billie Eilish in Wien © oe24 Bauer ×

Mit einem knappen „It‘s hot in here“ startete sie ihr Hit-Feuerwerk mit „CHIHIRO“. Bei „Are You Gone Already“ erbat sich Eilish für den Beginn des Songs komplette Stille - und bekam sie. Man konnte in der Stadthalle eine Stecknadel fallen hören. Ihren Fans lieferte sie eine gigantische Show mit spektakulären Effekten, Pyro-Einlagen bei „Therefore I Am“, ruhigen Momenten wie „Your Power“ und einem Finale mit „Birds of a Feather“. Nach exakt 90 Minuten war es um 21.50 Uhr schon wieder vorbei.

Billie Eilish in Wien © oe24 Bauer ×

Mit Eilish in und den Öffis zum Konzert

Billie Eilish in Wien © oe24 Bauer ×

Auch ein „Eco-Village“ gab es, bei dem sich Fans über Nachhaltigkeit informieren konnten – mit Unterstützung der Tafel Österreich. Zusätzlich empfahl Eilish ihre Lieblingsrestaurants mit pflanzenbasierter Küche in Wien, darunter das „Veggiez“, das „Bio Café Blütezeit“ und „das suess’kind“. Die Öffi-Fahrer in Wien kamen gestern voll auf ihre Kosten, denn dort gab es Eilish gratis zu hören. Die vielfach ausgezeichnete Sängerin hat eine eigene Klima-Durchsage für die Fahr­gemeinschaft eingesprochen – mit einer klaren Botschaft: „Kommt klimafreundlich mit den Öffis zum Konzert, denn das ist die beste Option.“

Billie Eilish in Wien © oe24 Bauer ×

Eilish lieferte gleich mehrere Tage in Wien ab. Der gestrige Abend war dann der Höhepunkt ihres Wien-Aufenthalts.