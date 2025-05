Cesar Sampson sucht beim "Soundcheck" die Stars von morgen

Mit Coca-Cola Österreich und Cesár Sampson auf die große Bühne: „Soundcheck“ gibt Nachwuchstalenten die Chance auf den musikalischen Durchbruch

Gemeinsam mit dem renommierten Sänger, Songwriter und Produzenten Cesár Sampson startet Coca-Cola Österreich Ende Mai einen neuen, aufregenden Live-Musik-Wettbewerb. SOUNDCHECK by Cesár Sampson presented by Coca-Cola bietet jungen Musikern nicht nur die Chance auf große Auftritte, sondern auch auf Coachings und Studio-Equipment. Talente können sich online unter soundcheck.show ab jetzt anmelden.

Cesar Sampson © Christian Holzinger ×

Nach dem Vorbild des erfolgreichen Schweizer Formats, das seit mehr als 20 Jahren Talente wie 77 Bombay Street, Benjamin Amaru und weitere Größen hervorbrachte, kommt der Wettbewerb nun erstmals nach Österreich. Ziel ist es, ambitionierten Acts, die bereits erste Veröffentlichungen auf Musik-Plattformen oder in Sozialen Medien vorweisen können, eine Bühne zu bieten, auf der sie sich live präsentieren und den nächsten Karriereschritt setzen können.

© APA/FLORIAN WIESER ×

Host des Wettbewerbs, der in zwei Qualifikationsrunden (31. Mai und 20. Juni) sowie dem Finale am 19. Juli im Theater am Spittelberg über die Bühne geht, ist Cesár Sampson. „Ich bin extrem happy, dass wir mit dem Soundcheck ein Pop-up Event zur Förderung heimischer Künstler ins Leben gerufen haben. Künstler haben heutzutage sehr viel mehr zu tun als nur Musik zu machen. Deshalb brauchen sie Support, sowie Plattformen um ihre Fähigkeiten zu schärfen und organisch mit ihren Hörern zu interagieren. Genau das wollen wir bieten – von Musikern für Musiker“, so der Musikprofi. Die Jury ist neben Host Sampson mit Acts wie Julian Le Play, SodL, Joshimizu, Sodl, Esther Graf, Rose May Alaba und Österreichs Song Contest-Hoffnung JJ hochkarätig besetzt. „Dabei geht es nicht nur um die Bewertungen der Performances, sondern vor allem auch um den Austausch zwischen gestandenen Acts und den Stars von morgen“, so der Drittplatzierte des Song Contests 2018.

© APA

Der Wettbewerb im Überblick:

Zwei Qualifikationsrunden:

31. Mai 2025

20. Juni 2025

⁠Finale:

19. Juli 2025

Die hochkarätige Jury besteht aus prominenten Vertretern der österreichischen Musikszene:

•⁠ ⁠Joshimizu (Rapper)

•⁠ ⁠Julian Le Play (Amadeus Award Gewinner)

•⁠ ⁠Esther Graf

•⁠ ⁠SodL (FM4 Award Gewinner)

•⁠ ⁠JJ (Eurovision Songcontest Gewinner 2025)

•⁠ ⁠Rose-May Alaba

•⁠ ⁠Cesár Sampson

Rose May Alaba © Fabian Karner ×

Die Teilnehmer können nicht nur wertvolle Live-Erfahrung sammeln, sondern auch hochwertige Preise gewinnen – darunter professionelle Songproduktion, Vocal-Coaching, Social-Media-Beratung und Studio-Equipment. "Soundcheck" versteht sich als kreative Gegenbewegung zu TV-Casting-Formaten. Im Mittelpunkt stehen Acts mit Substanz, Originalität und Leidenschaft – Acts, die „ready for takeoff“ sind.