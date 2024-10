× Chris Steger: Österreich-Tour mit brandneuen Hits

Mit "Zefix" rockte sich Jungstar Chris Steger in alle herzen. Jetzt geht er unter dem Motto „So noh wie nia“ auf große Österreich-Tournee und verspricht dafür auch einige Zuckerl.

„Ich wollte eigentlich Zimmerer werden, so wie mein Papa, aber dann hat Christoph Straub mit mir das Lied „Zefix“ geschrieben, das zum großen Radio-Hit wurde und da habe ich mir gedacht: Chris, du musst die Gunst der Stunde ergreifen und dich auf die Musik konzentrieren!“ Nach dem Gewinn des Kiddy Contests (2016) mischt der coole Durchstarter Chris Steger seit mittlerweile vier Jahren den Austropop auf: Amadeus-Award für den besten Song ("Zefix", 2021) und Platz 1 für das Album „Koa Garantie (2023) inklusive.“Das war ein Befreiungsschlag, dass das an die Chartspitze ging, denn da wusste ich, dass sich die eineinhalb Jahre lange Arbeit dafür auch wirklich gelohnt hat,“ schmunzelt er im oe24-Interview.

© Facebook ×

Ab 6. November geht Steger mit Hits wie „Da Summa und I“, „Gib ma an Grund“ oder "Leb dei Lebn“ auf große Österreich-Tournee: 16 Konzerte von Kindberg bis Oberndorf stehen dafür unter dem Motto „So noh wie nia“ am Programm. Auch das große Wien-Konzert am 22. 11. Im WUK. „Da wird es dabei als Zuckerl für die Fans sogar schon ein paar neue Lieder geben. Ich bin ja ständig am Schreiben!"

© zeidler ×

© zeidler ×

Mit den neuen Hits will er sich dann auch seinen größten Traum erfüllen. „Irgendwann möchte ich schon auch in der Wiener Stadthalle spielen., denn das wäre schon der Ritterschlag. Vielleicht klappt es ja in den nächsten fünf Jahren.“