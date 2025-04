Diese Austro-Stars erobern heuer den Ballermann auf Malle

Die Mountain Crew ist diesen Sommer erstmals auf Mallorca live zu erleben. Die Jungs aus Oberösterreich wurden vom legendären Bierkönig an der Playa de Palma eingeladen – einem der bekanntesten Schauplätze deutschsprachiger Partymusik. Mit im Gepäck: Hits, Humor und natürlich die Lederhosen.

Der Bierkönig gilt als legendäre Kultstätte für deutschsprachige Partymusik. Mit mehreren Bühnen, einem riesigen Innenhof, Open-Air-Flächen, Tanzflächen und täglichem Liveprogramm zieht die Location in der Schinkenstraße jährlich Hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Wer dort spielt, reiht sich ein in die Riege von Szenegrößen wie Mickie Krause, Mia Julia oder Ikke Hüftgold.

Mountain Crew © Hersteller ×

Dass die Mountain Crew nun Teil dieses Line-Ups wird, ist ein echter Ritterschlag. „Für Musiker in unserem Genre ist der Bierkönig so etwas wie das Olympiastadion“, sagt Sänger Philipp. „Quasi die Champions League des Partyschlagers“ Passend zum Mallorca-Debüt erscheint am 25.04.2025 ihre neue Single „Die Krake“. Dieser Song hat garantiert „Ballermann-Potential“.